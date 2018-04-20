ЦСКА — «Ак Барс»: гости вышли вперёд на последней минуте первого периода

Казанский «Ак Барс» открыл счёт в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:0).

Гости провели результативную атаку за 54 секунды до окончания первого периода. Артём Лукоянов сделал передачу вперёд, Джастин Азеведу ворвался в зону соперника и с левого края бросил точно в дальний угол.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.