ЦСКА более чем в два раза перебросал «Ак Барс» в первом периоде

Завершился первый период четвёртого матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс» (0:1).

Гости повели в счёте на 20-й минуте благодаря точному броску Джастина Азеведу. «Ак Барс» в первом периоде трижды оставался в меньшинстве. Это позволило ЦСКА провести пять с половиной минут в зоне атаки, в то время как у гостей этот показатель не перевалил за отметку в полторы минуты. Армейцы произвели более чем в два раза больше бросков в створ — 19-8. При этом «Ак Барс» оказался заметно лучше в силовой борьбе — 20 хитов против 7 у ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.