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ЦСКА — «Ак Барс»: команды обменялись заброшенными шайбами за 15 секунд

ЦСКА — «Ак Барс»: команды обменялись заброшенными шайбами за 15 секунд
Хоккей / КХЛ

Продолжается второй период четвёртого матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс» (1:2).

Команды во втором игровом отрезке обменялись заброшенными шайбами, причём сделали это в течение 15 секунд. Сначала Антон Ландер отличился с передачи Джастина Азеведу и удвоил перевес гостей в счёте.

Но в следующей после вбрасывания ответной атаке Андрей Светлаков поразил ворота казанцев.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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