ЦСКА — «Ак Барс»: команды обменялись заброшенными шайбами за 15 секунд

Продолжается второй период четвёртого матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс» (1:2).

Команды во втором игровом отрезке обменялись заброшенными шайбами, причём сделали это в течение 15 секунд. Сначала Антон Ландер отличился с передачи Джастина Азеведу и удвоил перевес гостей в счёте.

Но в следующей после вбрасывания ответной атаке Андрей Светлаков поразил ворота казанцев.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.