«Ак Барс» во втором периоде выиграл у ЦСКА по количеству силовых приёмов — 12-2

Завершился второй период четвёртого матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс» (1:2).

Команды во втором игровом отрезке обменялись заброшенными шайбами. Равенство у ЦСКА и «Ак Барса» получилось и по некоторым другим показателям. Оба коллектива по 10 раз бросили в створ ворот и заблокировали по шесть попыток соперника. «Ак Барс» провёл в два раза больше времени в атаке — ровно шесть минут. У ЦСКА этот показатель оказался немного выше трёх минут. Как и в первом периоде, «Ак Барс» заметно превзошёл оппонента по количеству силовых приёмов — 12-2.



Статистика отражает ситуацию в матче после 40 минут игры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.