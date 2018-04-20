Защитник «Лос-Анджелеса» Мартинес выступит на ЧМ-2018 за сборную США

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Алек Мартинес изъявил желание сыграть за сборную США на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист издания LA Kings Insider Джон Росен.

30-летний защитник в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ сыграл в 77 матчах. Мартинес записал на свой счёт 25 (9+16) результативных баллов, его показатель полезности составил «+3».

Для игрока обороны этот турнир станет первым в карьере на международным уровне. До этого Мартинес ни разу не выступал за сборную США.