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Защитник «Лос-Анджелеса» Мартинес выступит на ЧМ-2018 за сборную США

Защитник «Лос-Анджелеса» Мартинес выступит на ЧМ-2018 за сборную США
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Алек Мартинес изъявил желание сыграть за сборную США на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист издания LA Kings Insider Джон Росен.

30-летний защитник в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ сыграл в 77 матчах. Мартинес записал на свой счёт 25 (9+16) результативных баллов, его показатель полезности составил «+3».

Для игрока обороны этот турнир станет первым в карьере на международным уровне. До этого Мартинес ни разу не выступал за сборную США.

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