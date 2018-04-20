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«Ак Барс» на выезде переиграл ЦСКА и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина

Фото: РИА Новости
«Ак Барс» на выезде переиграл ЦСКА и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина
Хоккей / КХЛ

Завершился четвёртый матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии до четырёх побед — 3-1 в пользу казанских хоккеистов.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода. Джастин Азеведу ворвался в зону соперника и с левого края бросил точно в дальний угол. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. В составе гостей отличился Антон Ландер, а у ЦСКА — Андрей Светлаков. Точку в матче поставил Антон Ландер, отправив шайбу в пустые ворота и оформив дубль.

Следующий матч финальной серии состоится в Казани 22 апреля, начало запланировано на 17:00 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2018, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Азеведу (Охтамаа, Лукоянов) – 19:06 (5x5), 0:2 – Ландер (Азеведу) – 27:27 (5x5), 1:2 – Светлаков (Телегин, Кузьменко) – 27:42 (5x5), 1:3 – Ландер – 59:14 (en)
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