«Ак Барс» на выезде переиграл ЦСКА и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина

Завершился четвёртый матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс». Гости одержали победу со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии до четырёх побед — 3-1 в пользу казанских хоккеистов.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода. Джастин Азеведу ворвался в зону соперника и с левого края бросил точно в дальний угол. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. В составе гостей отличился Антон Ландер, а у ЦСКА — Андрей Светлаков. Точку в матче поставил Антон Ландер, отправив шайбу в пустые ворота и оформив дубль.

Следующий матч финальной серии состоится в Казани 22 апреля, начало запланировано на 17:00 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.