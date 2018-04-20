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Третьяк: оборона «Ак Барса» взламывается, но ЦСКА надо было реализовать моменты

Третьяк: оборона «Ак Барса» взламывается, но ЦСКА надо было реализовать моменты
Хоккей / КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал четвёртый матч финальной серии КХЛ, в котором «Ак Барс» оказался сильнее ЦСКА (3:1, 3-1 в серии).

«Матч хороший был, ЦСКА имел больше голевых моментов. Пять раз играли в большинстве, но ни разу не реализовали. Я считаю, если пять раз не реализовываешь большинство, очень трудно выиграть. Хотя у них больше возможностей было. Оборона «Ак Барса» нормально взламывается, но надо было реализовать моменты», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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