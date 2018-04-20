Никитин: отыгрывается ли в финале счёт 1-3? По-моему, конец — это 1-4

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счётом 1:3 в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 3-1 в пользу казанцев.

«Допустили ошибки, которые переломили ход встречи. Естественно, будем готовиться к следующей игре. Что с большинством? Если бы вы знали статистику Плэтта, то такой вопрос не задавали бы. Это мой выбор. Почему нет Ничушкина? Проблема со здоровьем. Отыгрывается ли в финале счёт в серии 1-3? По-моему, счёт 1-4 — это конец», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.