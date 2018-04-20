Телегин: даже если Свитов сильнее меня, то каждому в лицо «прилетит»

Нападающий ЦСКА Иван Телегин прокомментировал перепалку с форвардом казанского «Ак Барса» Александром Свитовым.

«Ничего такого между мной и Свитовым после сирены на перерыв не произошло. Было столкновение, а потом всё переросло в словесную перепалку. Ничего страшного. Не боялся ли подраться со Свитовым? А чего бояться? В любом случае, даже если он меня сильнее, каждому в лицо «прилетит». Правильно же?

То, что нам не засчитали гол, никак не повлияло на игру. Нужно отрабатывать, играть дальше. Мы же тут не мальчики для битья, надо выходить на каждый матч, каким бы ни был счёт в серии. Это финал кубка Гагарина. На каждую встречу надо выходить как на последнюю. Казань забивает свои моменты на контратаках. Мы где-то не выдерживаем темпа, проваливаемся. Нужно не проваливаться. Чего не хватает в большинстве? Голов», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.