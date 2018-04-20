Ландер: «Ак Барс» ещё не взял Кубок Гагарина, всякое случается

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер в прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 3:1 в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 3-1 в пользу казанцев.

«Сегодня была более энергозатратная игра, чем предыдущая. Хорошо, что открыли счёт, сумели выдержать давление, которое оказал ЦСКА в первом периоде. Сыграли здорово и победили. Правда, в этот раз заработали много необязательных удалений. Нам нужно исправить это перед следующей игрой. Мы сфокусированы на каждом отдельном матче и не думаем о счёте в серии. Она ещё продолжается.

Пас Азеведу был великолепен, он сделал передачу с бэкхенда. Перед мной были пустые ворота. Не знаю, закончим ли мы серию в пяти матчах, не можем сейчас об этом думать. Нужно вернуться домой, успокоиться и готовиться к воскресной встрече. Мы ещё не взяли Кубок Гагарина, для этого нам нужно выиграть четыре матча. Всякое случается, ещё ничего не решено. ЦСКА — самый сильный наш соперник в плей-офф. Они правда играют хорошо, посмотрите все матчи с минимальным счётом заканчиваются», — передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.