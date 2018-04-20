Бурмистров: по накалу плей-офф КХЛ не уступает Кубку Стэнли

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от четвёртого матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА, в котором его команда победила со счётом 3:1.

«Обе команды хотели выиграть, но нам сегодня повезло больше. Готовимся к следующей игре. Я бы не сказал, что в московских матчах нам было тяжелее. В Казани тоже было сложно, просто позавчера был овертайм. Все хотят выиграть, все бьются. Мы стараемся увеличить преимущество, хотим победить. Сильно ли проигрывает наш плей-офф энхаэловскому? Я ни разу не играл в матчах Кубка Стэнли. По накалу, я думаю, не уступают. Обе команды бьются и показывают хороший хоккей. Конечно, хочу выиграть в Казани Кубок Гагарина. Думаю, что здесь говорит не только то, что я из этого города. У нас многие ребята ещё не выигрывали, и все этого хотят.

Хорошо, что мы собрались после позавчерашнего поражения, забыли тот матч и сыграли в свою игру, как мы это умеем. Мы гнули свою линию. Возможно, мы в каких-то моментах не успевали, но главное, что мы отрабатывали в меньшинстве. Почему я прибавляю как оборонительный центрфорвард? Когда я приехал в середине сезона, у каждого в команде была своя роль. Мне дали свою, и я должен был в неё вписаться, прибавить в чём. Билялетдинов меня учит этому, и я делаю всё, чтобы команда выигрывала. Пока что он ничего плохого об этом не говорил», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.