Иван Чехович заключил контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Российский форвард Иван Чехович присоединился к «Сан-Хосе Шаркс», с которым заключил контракт новичка, информирует официальный сайт клуба. Соглашение начнет действовать со следующего сезона.

В этом сезоне в 6 матчах АХЛ за фарм-клуб «Шаркс он забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.

Ранее, российский игрок выступал в молодёжной лиге Квебека в составе «Бэ-Комо» и 65 матчах сезона QMJHL набрал 60 (29+31) очков, в 5 матчах плей-офф – ещё 4 (1+3).

«Горд подписать мой первый контракт с «Сан-Хосе». Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал мне», — написал в Твиттере Чехович.

Уроженец Екатеринбурга был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2017 под общим 212-м номером в седьмом раунде. На юниорском чемпионате мира — 2017 Чехович стал бронзовым призёром и вошёл в символическую сборную турнира.