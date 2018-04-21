Определены номинанты на «Леди Бинг Трофи» в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила имена финалистов в борьбе за трофей, вручаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, информирует официальный сайт лиги.

На «Леди Бинг Трофи» претендуют Александр Барков из «Флорида Пантерз», Вильям Карлссон из «Вегас Голден Найтс», а также нападающий «Баффало Сейбрз» Райан О`Райлли.

Действующим обладателем приза является нападающий «Калгари Флеймз» Джонни Годро. Райан О`Райлли становился обладателем трофея в 2014 году.

Приз будет вручён 20 июня в Лас-Вегасе на церемонии награждения лучших игроков НХЛ по итогам сезона. Ранее стало известно, что на приз лучшему голкиперу лиги претендуют Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).