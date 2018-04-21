«Виннипег» впервые в истории вышел в полуфинал конференции Кубка Стэнли

В пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашнем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и одержал крупную победу — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0). Счёт в серии — 4-1. «Виннипег» стал третьим четвертьфиналистом Кубка Стэнли.

Эта победа стала исторической для «Виннипега». Канадский клуб впервые в своей истории выиграл серию плей-офф и вышел в полуфинал Западной конференции. В этом чемпионате «Джетс» во второй раз пробились в розыгрыш Кубка Стэнли. В сезоне-2014/15 «Виннипег» в первом раунде со счётом 0-4 проиграл «Анахайм Дакс». Клубная история «Джетс» ведёт отсчёт с 2011 года.