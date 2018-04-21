Нападающий «Далласа» Янмарк должен сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2018

Федерации хоккея Швеции удалось решить вопрос об участии нападающего «Даллас Старз» Маттиаса Янмарка на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Hockey Swerige.

У 25-летнего форварда истекает контракт с клубом, но шведы проявили готовность застраховать здоровье своего игрока. Янмарк уже поблагодарил национальную федерацию за проявленный интерес и желание помочь.

В минувшем сезон Янмарк большую часть сезона провёл во втором звене «Далласа», в 81 матче регулярного сезона на его счету 19 заброшенных шайб и 15 результативных передач. Мировое первенство в Дании станет дебютным для Янмарка.

Помимо форварда «Далласа» за «Тре крунур» готовы сыграть Хампус Линдхольм, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Оливер Экман-Ларссон, Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Микаэль Баклунд.