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«Питтсбург» — «Филадельфия». Видеообзор пятого матча четвертьфинальной серии

«Питтсбург» — «Филадельфия». Видеообзор пятого матча четвертьфинальной серии
Хоккей / НХЛ

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Решающую шайбу в конце третьего периода забросил Шон Кутюрье, вернувшийся в состав после пропуска предыдущего матча серии из-за травмы.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 7 секунд, отметившись 6 силовыми приёмами и 2 заблокированными бросками. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Счёт в серии 3-2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

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