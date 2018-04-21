44 сейва Хэммонда помогли «Колорадо» продлить серию с «Нэшвиллом»

В пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил, ведя в счёте за 4 минуты 11 секунд до финальной сирены — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Счёт в серии — 3-2.

Главным героем матча, в котором все шайбы уложились в 8 минут 14 секунд третьего периода, стал голкипер «лавин» Эндрю Хэммонд. Заменив в предыдущей встрече получившего травму Джонатана Бернье, Хэммонд не пропускал на протяжении 70 минут 18 секунд. В пятом матче серии он отразил 44 из 45 бросков.

Победную шайбу за 1 минуту 28 секунд до конца основного времени матча забросил форвард «Эвеланш» Свен Андригетто.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров за 22 минуты 59 секунд провёл 4 силовых приёма, заработав "+1" за полезность.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду лишь 9 минут 35 секунд, отметившись двумя силовыми приёмами.