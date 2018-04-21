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44 сейва Хэммонда помогли «Колорадо» продлить серию с «Нэшвиллом»

44 сейва Хэммонда помогли «Колорадо» продлить серию с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

В пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил, ведя в счёте за 4 минуты 11 секунд до финальной сирены — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Счёт в серии — 3-2.

Главным героем матча, в котором все шайбы уложились в 8 минут 14 секунд третьего периода, стал голкипер «лавин» Эндрю Хэммонд. Заменив в предыдущей встрече получившего травму Джонатана Бернье, Хэммонд не пропускал на протяжении 70 минут 18 секунд. В пятом матче серии он отразил 44 из 45 бросков.

Победную шайбу за 1 минуту 28 секунд до конца основного времени матча забросил форвард «Эвеланш» Свен Андригетто.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров за 22 минуты 59 секунд провёл 4 силовых приёма, заработав "+1" за полезность.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду лишь 9 минут 35 секунд, отметившись двумя силовыми приёмами.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
21 апреля 2018, суббота. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 2
0:0, 0:0, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Бонино (Экхольм, Уотсон) – 50:18 (5x5), 1:1 – Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 55:49 (5x5), 1:2 – Андригетто (Комфер, Бэрри) – 58:32 (5x5)
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