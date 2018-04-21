Проворов в матче с «Питтсбургом» установил личный рекорд по игровому времени

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил со счётом — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Решающую шайбу в конце третьего периода забросил Шон Кутюрье, вернувшийся в состав после пропуска предыдущего матча серии из-за травмы.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 30 минут 7 секунд, отметившись 6 силовыми приёмами и 2 блокированными бросками. Он установил новый личный рекорд по времени, проведённому на льду в одном матче. Игровое время Проворова впервые в карьере превысило 30 минут. Прежний рекорд Ивана составлял 29.51 и был установлен 2 ноября 2017 года в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

Проворов отметился 6 силовыми приёмами, 2 блок-шотами, а также допустил 2 потери. Матч он закончил с показателем полезности «+1».