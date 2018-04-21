Генменеджер «Сан-Хосе»: у Чеховича есть мастерство, у нас он продолжит развитие

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Иваном Чеховичем.



«Иван в этом сезоне в «молодёжке» играл очень результативно и вышел на новый уровень, когда перешёл в „Барракуду“. За короткий период в профессиональном хоккее он доказал, что способен выдержать темп, силовую борьбу и помог команде выйти в розыгрыш Кубка Колдера. За счёт своего мастерства и изобретательности Иван превращается в очень опасного форварда в зоне атаки, и мы хотим, чтобы он продолжил своё развитие в нашей команде», — цитирует Уилсона официальный сайт лиги.

Иван Чехович заключил контракт с «Сан-Хосе Шаркс»