Защитник «Миннесоты» Юнас Бродин может сыграть за Швецию на ЧМ

«Миннесота Уайлд» потерпела поражение в пятом матче серии плей-офф с «Виннипег Джетс» (0-5, 1-4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли. Как сообщает Expressen, защитник «дикарей» Юнас Бродин уже получил приглашение от тренерского штаба сборной Швеции на участие в ЧМ-2018.



24-летний Бродин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принял участие в 73 матчах, записав на свой счёт 21 (6+15) балл при показателе полезности "+23" и 30 минутах штрафного времени.

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