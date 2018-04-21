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Россияне в плей-офф АХЛ: голы Зыкова и Педана, Волков начал плей-офф с победы

Россияне в плей-офф АХЛ: голы Зыкова и Педана, Волков начал плей-офф с победы
Хоккей / Прочие

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча плей-офф. Защитник Андрей Педан и нападающий Валентин Зыков отметились заброшенными шайбами, Волков отдал результативную передачу и начал плей-офф с победы.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"Счёт в серии
А. Педан (з)

Зыков (н)

Гурьянов (н)

Волков (н)		«Уилкс-Барре»

«Шарлотт»

«Техас»

«Сиракьюз»		1+0

1+0

0

0+1		2

0

0

2		2

2

0

2		0

+1

-1

0		0-1

1-0

1-1

1-0
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