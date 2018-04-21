Россияне в плей-офф АХЛ: голы Зыкова и Педана, Волков начал плей-офф с победы

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча плей-офф. Защитник Андрей Педан и нападающий Валентин Зыков отметились заброшенными шайбами, Волков отдал результативную передачу и начал плей-офф с победы.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Счёт в серии А. Педан (з)



Зыков (н)



Гурьянов (н)



Волков (н) «Уилкс-Барре»



«Шарлотт»



«Техас»



«Сиракьюз» 1+0



1+0



0



0+1 2



0



0



2 2



2



0



2 0



+1



-1



0 0-1



1-0



1-1



1-0