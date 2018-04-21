Россияне в плей-офф АХЛ: голы Зыкова и Педана, Волков начал плей-офф с победы

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча плей-офф. Защитник Андрей Педан и нападающий Валентин Зыков отметились заброшенными шайбами, Волков отдал результативную передачу и начал плей-офф с победы.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Счёт в серии
|А. Педан (з)
Зыков (н)
Гурьянов (н)
Волков (н)
|«Уилкс-Барре»
«Шарлотт»
«Техас»
«Сиракьюз»
|1+0
1+0
0
0+1
|2
0
0
2
|2
2
0
2
|0
+1
-1
0
|0-1
1-0
1-1
1-0
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