Андригетто — о победе над «Нэшвиллом»: очень круто, всегда можем сделать камбэк

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Свен Андригетто поделился впечатлениями от победы в пятом матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-3 в серии). «Эвеланш» за последние пять минут встречи сумели отыграться и забить победный гол.



«Очень круто так отыграться. Даже когда мы уступали 0:1, то знали, что ничто ещё не кончено. Мы верим в себя, и это сильная сторона нашей команды. Мы знаем, что в нужный момент можем сделать «камбэк»», — приводит слова Андригетто официальный сайт Национальной хоккейной лиги.