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Холтби — о «камбэке» с «Коламбусом»: «Вашингтон» вообще весь сезон уверен в себе

Холтби — о «камбэке» с «Коламбусом»: «Вашингтон» вообще весь сезон уверен в себе
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал ход серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (2-2). Напомним, «столичные» проиграли два первых матча, но сумели сравнять счёт, дважды победив своего соперника в гостях.

«Да мы вообще в течение всего года были уверены в себе. Мы никогда не сомневались в своих силах. В Коламбус мы приехали с чёткой целью добиться успеха», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

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