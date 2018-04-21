Холтби — о «камбэке» с «Коламбусом»: «Вашингтон» вообще весь сезон уверен в себе

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал ход серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (2-2). Напомним, «столичные» проиграли два первых матча, но сумели сравнять счёт, дважды победив своего соперника в гостях.



«Да мы вообще в течение всего года были уверены в себе. Мы никогда не сомневались в своих силах. В Коламбус мы приехали с чёткой целью добиться успеха», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.