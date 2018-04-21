ЮЧМ-2018: стал известен состав сборной России на матч с Чехией

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Чехии. Встреча начнётся в 13:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Мифтахов (Исаев);

Галенюк — Журавлёв, Морозов — Марченко — Исхаков;

Малышев — Мисюль, Ротенберг — Завгородний — Соркин;

Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подкользин;

Романов — Охотюк, Жабреев — Дорофеев.

Марченко со сборной России разгромил французов! И это не защитник ЦСКА Российские юниоры начали домашний чемпионат мира с разгромной победы.

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