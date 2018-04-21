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ЮЧМ-2018: стал известен состав сборной России на матч с Чехией

ЮЧМ-2018: стал известен состав сборной России на матч с Чехией
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Чехии. Встреча начнётся в 13:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Мифтахов (Исаев);
Галенюк — Журавлёв, Морозов — Марченко — Исхаков;
Малышев — Мисюль, Ротенберг — Завгородний — Соркин;
Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подкользин;
Романов — Охотюк, Жабреев — Дорофеев.

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