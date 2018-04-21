Бонино: «Нэшвилл» обязан был завершать серию с «Колорадо»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино поделился впечатлениями от пятого матча серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (1:2, 3-2 в серии).



«У нас было преимущество в счёте за четыре минуты до окончания третьего периода в матче, в котором можно было завершить всю серию. Мы обязаны доводить такие поединки до победы. Мы разберём наши действия в субботу, сделаем выводы и настроимся на игру во враждебной обстановке, против команды, которой уже некуда отступать, и сыграем правильно», — цитирует Бонино официальный сайт лиги.

«Питтсбург» теряет преимущество. И чуть не теряет Малкина А «Виннипег» творит историю.