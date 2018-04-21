Харкимо — о своём уходе: «Йокерит» не пострадает, контракт с КХЛ надёжный

Председатель совета директоров и основной владелец «Йокерита» Харри Харкимо рассказал, что не переживает за будущее команды. Напомним, Харкимо сегодня объявил о продаже своей доли в клубе.



«Положение у „Йокерита“ абсолютно устойчивое, а в прошлом году мы подписали с КХЛ надёжный четырёхлетний контракт. Основные партнёры и спонсоры клуба связаны с ним долгосрочными обязательствами, мой уход из „Йокерита“ никак не может повредить текущему состоянию команды», — приводит слова функционера Ilta-Sanomat.

Владелец «Йокерита» Харри Харкимо решил покинуть клуб