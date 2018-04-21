Зыбин: сборная России смазала себе концовку ненужными удалениями

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин поделился впечатлениями после победы над Чехией (3:2) в рамках юниорского ЧМ.



«Сложная игра, соперник злой и быстрый, с ним у нас всегда игры тяжёлые. В первом периоде по организации атаки не все получалось, мы не могли подстроиться под свой стиль. Сделали поправки и в третьем периоде уже больше атаковали, повели 3:1. Смазали концовку, к сожалению, ненужными удалениями, что могло привести к другому результату. У Кизимова простудное заболевание, мы решили поберечь его. Может, завтра уже будет играть», — цитирует Зыбина «Р-Спорт».

Россия прошла проверку Чехией и остаётся непобедимой на ЮЧМ Впереди – битва за первое место в группе с Финляндией.