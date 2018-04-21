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Дубник — о замене после десяти бросков: противно, что сезон закончился так

Дубник — о замене после десяти бросков: противно, что сезон закончился так
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник поделился впечатлениями от пятого матча серии плей-офф с «Виннипег Джетс» (0:5, 1-4 в серии). Голкипер провёл на льду меньше двенадцати минут, его заменили из-за четырёх пропущенных голов с десяти бросков.

«Очень противно, что тяжёлый сезон и напряженная серия завершились таким образом. Именно это останется в памяти. Серия складывалась совсем иначе, но в памяти остаётся последний матч», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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