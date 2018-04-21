Малышев: со сборной Финляндии на ЮЧМ будет сложнее играть, чем с Чехией

Нападающий юниорской сборной России Антон Малышев подвёл итоги встречи с Чехией (3:2) на чемпионате мира.



«Неплохую игру провели, много силовой борьбы, которую старались выигрывать. Победили, позитивные эмоции сейчас. Мы со второго периода чехов начали поджимать, конкретно стали силовую выигрывать, тогда они подсели и начали нам уступать. Сейчас главное отдохнуть, подышать воздухом, выспаться. С финнами будет сложнее играть, чем с чехами, у них более техничная команда», — цитирует игрока «Р-Спорт».