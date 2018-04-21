Фетисов: рад за Кучерова больше, чем за кого-либо. Не ожидал, что станет звездой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который начинал профессиональную карьеру в системе ЦСКА.



«Рад за Кучерова больше, чем за кого-либо. По всем критериям я не ожидал, что он должен был стать суперзвездой. А то, что стал, говорит о внутреннем резерве человека, которому необходимо вовремя подставить плечо и дать возможность реализовать свой талант. Это тренерское и менеджерское искусство», — приводит слова Фетисова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Глыба великой эпохи. Вячеславу Фетисову – 60 Сегодня празднует юбилей двукратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира.