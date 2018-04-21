Президент ЦСКА: слухи о Знарке — вброс, который гроша ломаного не стоит

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что в следующем сезоне Олег Знарок сменит Игоря Никитина на посту главного тренера команды.

«Наверное, кому-то выгодно подогревать интерес к завтрашнему матчу. Люди не гнушаются никакими орудиями труда, вбрасывают информацию, которая гроша ломаного не стоит. Хотелось бы подчеркнуть, что всё написанное — просто информационный вброс, не более того. Я поражён, что люди, имея такое острое средство, как пресса, пользуются такими вещами, которые просто некорректны по отношению к плей-офф. Это чистый фарс, никаких переговоров у нас нет ни со Знарком, ни с кем-то ещё. У Никитина контракт после этого года рассчитан ещё на два сезона», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.