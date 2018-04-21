Капитан «Виннипега»: чем быстрее лишите соперника надежды, тем легче победить

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился мнением о победе над «Миннесотой Уайлд» (5:0) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (4-1). «Джетс» впервые в истории вышли в четвертьфинал.



«Думаю, когда у вас есть шанс кого-то уничтожить, вы хотите наброситься на него как можно скорее и решить все вопросы. Соперник, прижатый к стене, выходит на матч с определёнными надеждами. Чем быстрее вы лишите его надежды, тем легче будет победить в итоге», — приводит слова Уилера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Виннипег» впервые в истории вышел в полуфинал конференции Кубка Стэнли