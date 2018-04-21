Фетисов: Ковальчуку будет сложно в НХЛ, но у него остаётся мечта — Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов положительно отозвался о карьере нападающих Ильи Ковальчука и Павла Дацюка.



«Не просто рад за них, а бесконечно счастлив. Я же пригласил парней на первую в их жизни Олимпиаду. Это спортивная история, которая может стать примером для многих. Столько лет терпеть, оставаться в хоккее — и всё-таки добиться высокого спортивного звания. Ковальчуку будет сложно. Он понимает, что там другие уровень и требования. Могу только пожелать ему удачи. Илья — пример для тысяч мальчишек в нашей стране. У него остаётся мечта — Кубок Стэнли. Сам через это проходил и всё понимаю. В связи с этим большой респект Ковальчуку, что он не опускает рук и старается мечту реализовать. Это мужская история», — приводит слова Фетисова официальный сайт НХЛ.

Глыба великой эпохи. Вячеславу Фетисову – 60 Сегодня празднует юбилей двукратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира.