Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился дебютным голом в плей-офф НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» открыл счёт. Идёт первый период, счёт — 1:0.
Сергачёв отличился на девятой минуте матча. Для Михаила эта шайба стала первой в розыгрышах плей-офф Национальной хоккейной лиги. До этого он сыграл четыре матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени.
В регулярном первенстве Сергачёв провёл 79 матчей и набрал 40 (9+31) очков.
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