Бобровский пропустил курьёзную шайбу в пятом матче серии с «Вашингтоном»

Идёт первый период пятого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (1:1).



Хозяева пропустили первую шайбу в матче, но быстро отыгрались. На 14-й минуте Никлас Бекстрём выполнял передачу из-за ворот «Коламбуса», и шайба угодила в конёк защитнику «Блю Джекетс» Дэвиду Савару. Затем она отскочила в шлем Сергею Бобровскому, после чего рикошетом пересекла линию ворот.

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».

Счёт в серии — 2-2.