Кожевников: два поражения сборной — это нестрашно, команда привыкает к тренеру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о причинах поражения сборной России во втором матче заключительного этапа Еврохоккейтура от команды Финляндии со счётом 1:2.



«Команда привыкает к тренеру. Сейчас в сборной другие тенденции, другая система игры. Они хотят играть в агрессивный хоккей с неналаженным нападением. Тройка — это тройка, а я говорю, что есть звенья. Мы всё хотим видеть в сборной первое звено ЦСКА 1980-х с Крутовым, Макаровым, Ларионовым, Фетисовым и Касатоновым. Но такого не бывает. Люди приезжают из разных команд, где им проповедуют разные тенденции, им друг к другу надо привыкать. Поэтому ничего страшного в этих поражениях нет. Но свои моменты надо забивать. Моменты у нашей команды есть, но в атаке чего-то не хватает. Это самое главное», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Воробьёв снова проиграл. И усыпил болельщика Команда Воробьёва смотрелась лучше соперника, но финны выжали максимум из своих моментов.