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Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил— 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Победную шайбу забросил нападающий «молний» Никита Кучеров. «Тампа» завершила серию со счётом 4-1 и стала первым участником полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 апреля 2018, суббота. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 1
1:0, 0:0, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Сергачёв (Чирелли) – 08:07 (5x5), 2:0 – Кучеров (Строльман, Стэмкос) – 52:27 (5x5), 2:1 – Марун (Батчер, Палмьери) – 57:00 (6x5), 3:1 – Кэллахан (Макдона) – 59:58 (en)

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков, лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился 5-й заброшенной шайбой в этом плей-офф, на счету нападающего 7 бросков. Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился заброшенной шайбой, которая стала для него дебютной в матчах Кубка Стэнли.

Соперником «Тампы» в следующем раунде станет победитель пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (3-1 в серии).

Сергачёв — самый молодой игрок в истории «Тампы», забросивший шайбу в плей-офф
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