Голы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил— 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Победную шайбу забросил нападающий «молний» Никита Кучеров. «Тампа» завершила серию со счётом 4-1 и стала первым участником полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков, лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился 5-й заброшенной шайбой в этом плей-офф, на счету нападающего 7 бросков. Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился заброшенной шайбой, которая стала для него дебютной в матчах Кубка Стэнли.

Соперником «Тампы» в следующем раунде станет победитель пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (3-1 в серии).