Никита Кучеров в матче с «Нью-Джерси» забросил 5-ю шайбу в плей-офф-2018

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт третий период, счёт — 2:0.

Кучеров отличился на 53-й минуте матча. Для Никиты эта шайба стала пятой в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. В роли ассистентов выступили Антон Строльман и Стивен Стэмкос. Всего на счету Кучерова стало 10 (5+5) очков в 5 матчах.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Счёт в матче открыл другой российский игрок — защитник Михаил Сергачёв.