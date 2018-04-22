«Тампа» — «Нью-Джерси»: Василевский и Кучеров вошли в число главных звёзд матча

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил— 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). «Тампа» завершила серию со счётом 4-1 и стала первым участником полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков и был признан лучшим игроком матча. Второй звездой стал вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, отразивший 35 бросков. Замкнул тройку лучших Никита Кучеров, ставший автором победной шайбы.