Никита Кучеров делит 2-е место в истории «Тампы» по очкам за карьеру в плей-офф

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и победил— 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). «Тампа» завершила серию со счётом 4-1 и стала первым участником полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету Кучерова стало 10 (5+5) очков в 5 матчах Кубка Стэнли. За карьеру в плей-офф 24-летний хоккеист набрал 52 (27+25) очка в 50 матчах. Кучеров догнал Венсана Лекавалье (52 балла в 63 играх) по этому показателю, они делят второе место в клубной истории. Рекорд принадлежит Мартену Сену-Луи (68 очков в 63 матчах).