Кучеров — о своем голе: партнёры закрыли обзор, и Шнайдер не видел полёта шайбы

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал забитый им гол в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Команда Кучерова победила 3:1 и выиграла серию со счётом 4-1.

«Перед матчем мы говорили, что необходимо атаковать большими силами и постоянно создавать траффик на пятачке, и нам удалось решить поставленную задачу. Именно так я и забросил шайбу: Стэмкос и Миллер закрыли обзор голкиперу. Мне кажется, что Шнайдер не видел полёта шайбы», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.