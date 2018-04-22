Овечкин — о 4:3 ОТ: необходимо отдать должное Холтби и выиграть ещё один раз

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2 в серии). «Столичным» осталось выиграть ещё один матч, чтобы выйти в следующий раунд.

«В третьем периоде мы сыграли неважно, но в овертайме выглядели прилично и добились необходимого результата. Также надо отдать должное бригаде меньшинства и Брэйдену Холтби. Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать ещё один раз», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.