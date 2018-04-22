Сергачёв: перед Шнайдером было много игроков, поэтому и бросил по воротам

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал забитый им гол в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Команда Сергачёва победила 3:1 и выиграла серию со счётом 4-1.

«Я увидел, что меня никто не встречает. При этом прямо перед воротами Шнайдера было очень много игроков – как наших, так и соперников. Поэтому я бросил. Отличный пас отдал Чирелли», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».