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Фолиньо: печальный результат встречи с «Вашингтоном», «Коламбус» прижат к стенке

Фолиньо: печальный результат встречи с «Вашингтоном», «Коламбус» прижат к стенке
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ, 2-3 в серии).

«Печальный результат, потому что, на мой взгляд, мы их полностью переиграли в третьем периоде, поймали кураж и имели отличные шансы в овертайме. Но мы промахивались, либо здорово играл вратарь. Обычно в этом и кроется вся разница. Мы прижаты к стенке, верно? Если нам не удастся показать свой лучший хоккей в понедельник, будет грустно», — приводит слова капитана «Блю Джекетс» официальный сайт НХЛ.

Шестой матч противостояния состоится в Коламбусе в ночь на 24 апреля. Начало матча — в 02:30 мск.

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