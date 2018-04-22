Фолиньо: печальный результат встречи с «Вашингтоном», «Коламбус» прижат к стенке

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ, 2-3 в серии).



«Печальный результат, потому что, на мой взгляд, мы их полностью переиграли в третьем периоде, поймали кураж и имели отличные шансы в овертайме. Но мы промахивались, либо здорово играл вратарь. Обычно в этом и кроется вся разница. Мы прижаты к стенке, верно? Если нам не удастся показать свой лучший хоккей в понедельник, будет грустно», — приводит слова капитана «Блю Джекетс» официальный сайт НХЛ.



Шестой матч противостояния состоится в Коламбусе в ночь на 24 апреля. Начало матча — в 02:30 мск.

«Вашингтон» повёл в серии с «Коламбусом», Дмитрий Орлов набрал 2 очка