Василевский: «Тампа-Бэй» сегодня хорошо играла, хорошо поработали

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Команда Василевского победила 3:1 и выиграла серию со счётом 4-1. Он отразил 26 бросков и стал первой звездой матча. В третьем периоде Андрей совершил впечатляющее спасение при счёте 1:0 в пользу «молний».

«Мы сегодня хорошо играли, хорошо поработали. У соперника хорошая команда, но мы были чуть лучше. Ребята всю серию провели на хорошем уровне, но теперь она в прошлом и надо двигаться дальше», — сказал Василевский официальному сайту НХЛ.