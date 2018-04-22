«Торонто» сократил отставание в серии с «Бостоном». Видеообзор матча

В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и уступил — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0). Счёт в серии стал 3-2.



Победную шайбу на 12-й минуте второго периода забросил форвард гостей Джеймс ван Римсдайк, набравший 2 (1+1) очка.



Российский защитник «листьев» Никита Зайцев за 22 минуты 10 секунд на льду провёл 4 силовых приёма и заработал 2 минуты штрафа.



После четвёртой пропущенной шайбы в середине второго периода место финского голкипера «мишек» Туукки Раска в воротах занял россиянин Антон Худобин, который за 28 минут 5 секунд отразил все 8 бросков в створ.



Шестой матч серии пройдёт 24 апреля в Торонто.