Участие Малкина в шестом матче серии с «Филадельфией» остаётся под вопросом

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил тренировку из-за повреждения, полученного в пятой игре с «Филадельфия Флайерз» (3-2 в серии). Его участие в воскресном матче первого раунда Восточной конференции находится под вопросом.



«Решение об участии всех игроков в матче будет принято перед его началом», — ответил на вопрос о готовности форварда тренер «Пингвинз» Майк Салливан

Малкин, не принимавший участие в субботней тренировке, временно покидал площадку в пятом матче после столкновения с форвардом «Флайерз» Йори Лехтеря Евгений вернулся на лед во втором периоде и сыграл больше 20 минут в матче, который «Питтсбург» проиграл со счетом 2:4.

Малкин стал лучшим снайпером и бомбардиром «Пингвинз» в регулярном сезоне, в 78 матчах забив 42 гола и набрав 98 очков. В пяти встречах нынешней серии на его счету 5 (3+2) очков.