Кузнецов — о победе над «Коламбусом»: ради таких матчей мы тренируемся всё лето

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2 в серии). «Столичным» осталось выиграть ещё один матч, чтобы выйти в следующий раунд.

«Усталость? Это же плей-офф. Ради таких матчей мы тренируемся всё лето, весь сезон. Это самая лучшая часть сезона. Проигрывать овертаймы невесело, но вы можете представить, насколько здорово в таких встречах побеждать», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.