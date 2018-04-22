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Форвард «Вашингтона» Коннолли встретился с девочкой, которой дарил шайбу

Форвард «Вашингтона» Коннолли встретился с девочкой, которой дарил шайбу
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли встретился с шестилетней девочкой Килан Моксли, которой подарил шайбу перед вторым матчем серии с «Коламбусом». Напомним, что видео, на котором Коннолли лишь с третьей попытки удалось сделать подарок юной болельщице, стало хитом интернета, набрав более 10 млн просмотров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Пятый матч серии Килан и её семья стали специальными гостями владельца «столичных» Теда Леонсиса. Перед стартом матча Килан попросили завести трибуны, несколько раз прокричав в микрофон: «Вперёд, «столичные!». «Это было очень весело!» — с улыбкой сказала девочка.

После матча Килан была приглашена в раздевалку «Вашингтона», где Коннолли сделал ей ещё один подарок, презентовав девочке свою клюшку.

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