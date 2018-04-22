«Ак Барс» – ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина—2018 начнётся в 17:00

Сегодня, 22 апреля, в Казани будет сыгран пятый матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Счёт в серии 3-1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. До победы в плей-офф казанцам осталось сделать всего один шаг. Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт 3-1 в финальной серии КХЛ зафиксирован четыре раза. В трёх случаях проигрывавшая команда уступала в пятой встрече. В сезоне-2010/11 уфимский «Салават Юлаев», переигрывая «Атлант» в финальной серии 3-1, не оставил шансов сопернику в пятом матче. В сезоне-2014/15 со счётом 3-1 в серии вёл питерский СКА. В пятом матче они переиграли «Ак Барс» и выиграли Кубок Гагарина. В сезоне-2016/17 СКА, переигрывая 3-1 по ходу серии магнитогорский «Металлург», в пятой встрече тоже оказался победителем.

Выиграть пятый матч при счёте 1-3 удалось только московскому «Динамо». В сезоне-2011/12 бело-голубые уступали по ходу серии омскому «Авангарду», но затем выиграли три матча подряд и стали чемпионами.

Выиграет ли «Ак Барс» Кубок Гагарина в пятом матче финала?

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